Bursaspor’da Samet Aybaba dönemi – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ’da dönemi

    Bursaspor’da Samet Aybaba dönemi

    Yeniden başkanlığa seçilen ’ın davetlesi olarak kente gelen başarılı hoca bugün imza atacak.

    'da yeniden başkanlığa seçilen Ali Ay'ın bir süre önce prensip anlaşmasına vardığı Samet Aybaba, son görüşmelerde bulunmak üzere 'ya geldi. Başkan Ay'ın davetlisi olarak dün akşam kente gelen Aybaba'nın bugün de son detayları görüşeceği, anlaşma sağlanması halinde ise resmi sözleşmenin imzalanacağı öğrenildi. Öte yandan, kulüpten, Cenk Ergün ile iligili haberler için, "Sportif yapılanmayla ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup henüz iddia edildiği gibi bir anlaşma söz konusu değildir" açıklaması yapıldı.

    CENK ERGÜN OLMADI
    Başkan 'ın gün içinde G.Saray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün'le görüştüklerini söylemesi heyecan yarattı. Ancak Bursa doğumlu yönetici, "Sayın Başkan Ali Ay'ın nazik daveti ile buluştuk. Bursa ile profesyonel çalışma yapma durumunda şu an için değilim. Başka önemli proje var" diye teklifi reddettiğini açıkladı.
    1. 29.5.2018
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