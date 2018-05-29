Bursaspor’da Samet Aybaba dönemi
Yeniden başkanlığa seçilen Ali Ay’ın davetlesi olarak kente gelen başarılı hoca bugün imza atacak.
Bursaspor'da yeniden başkanlığa seçilen Ali Ay'ın bir süre önce prensip anlaşmasına vardığı Samet Aybaba, son görüşmelerde bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Başkan Ay'ın davetlisi olarak dün akşam kente gelen Aybaba'nın bugün de son detayları görüşeceği, anlaşma sağlanması halinde ise resmi sözleşmenin imzalanacağı öğrenildi. Öte yandan, kulüpten, Cenk Ergün ile iligili haberler için, "Sportif yapılanmayla ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup henüz iddia edildiği gibi bir anlaşma söz konusu değildir" açıklaması yapıldı.
CENK ERGÜN OLMADI
Başkan Ali Ay'ın gün içinde G.Saray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün'le görüştüklerini söylemesi heyecan yarattı. Ancak Bursa doğumlu yönetici, "Sayın Başkan Ali Ay'ın nazik daveti ile buluştuk. Bursa ile profesyonel çalışma yapma durumunda şu an için değilim. Başka önemli proje var" diye teklifi reddettiğini açıkladı.
CENK ERGÜN OLMADI
Başkan Ali Ay'ın gün içinde G.Saray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün'le görüştüklerini söylemesi heyecan yarattı. Ancak Bursa doğumlu yönetici, "Sayın Başkan Ali Ay'ın nazik daveti ile buluştuk. Bursa ile profesyonel çalışma yapma durumunda şu an için değilim. Başka önemli proje var" diye teklifi reddettiğini açıkladı.
- 29.5.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
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iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Bursaspor’da Samet Aybaba dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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