Yusuf Erdoğan: "Taraftarımız muhteşemdiler"
Bursaspor’un 25 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan, Konyaspor'a karşı güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, “Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Yine her zamanki gibi muhteşemdiler. Onlar olmayınca bir eksiğiz, bugün sahada hep beraber vardık” dedi.
"Bana 'enişte' ve 'damat' diye cümleler kuruyorlar"
Teknik Direktör Mustafa Er'in atmosferi çok iyi bilen biri olduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Mustafa Hoca, buranın çocuğu, buranın evladı. Ne yapmamız gerektiğini, buranın atmosferini çok iyi bilen bir insan. Sadece bizim o sıkıntımız vardı, adanmışlık duygusu eksikti takımımızda. Bunu da son haftalarda sahaya en güzel şekilde yansıtıyoruz. Onun için kazandık. Buraya geldiği günden beridir aynı şeyi söylüyorum, o bizim önce ağabeyimiz sonra hocamız. Bugün de biz kardeşler olarak kendi sahamızda galibiyetle, güzel bir galibiyet tattırdık. Onun yüzünü kara çıkarmamaya çalışıyoruz, sezon sonunda da inşallah toplayabildiğimiz en yüksek puanla ligi bitirmek istiyoruz. Birçok kulüpte oynayabilirsiniz ama ben bu şehir için özel olduğumu düşünüyorum. Bana 'enişte' ve 'damat' diye cümleler kuruyorlar, bu benim için ayrı bir güzellik. İyi ki varlar, iyi ki bizi destekliyorlar, muhteşemdiler."
- 1.5.2018 11:13
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Trabzonspor taraftarlarının Şenol Güneş aşkı!
Toplam 2
Yorum
erol hoca doğru trabzona yakısır.tolga da trabzona yakısır.bir bjk taraftarı olarak samimi görüsüm.
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Basel’den Eren Derdiyok’a kanca
Toplam 2
Yorum
hagi10 satın bunu yerine umut bozoku alın
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Yenilginin sorumlusu Şenol Güneş mi?
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Böyle korkak ve beceriksiz bir düzenle oynatan herhalde Şenol hocaydı. Yenilginin baş sorumlusu kendisidir. Ben değilim
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