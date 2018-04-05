Bursaspor, Paşa’ya evinde geçilmiyor – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    , Paşa’ya evinde geçilmiyor

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>, Paşa’ya evinde geçilmiyor
    'yı konuk edecek , formda rakibine son dönemde önemli bir üstünlük kurdu. Timsah, evinde 11 maçın 9'undan galip ayrılırken, iki takımın rekabetinde şu ana dek golsüz biten bir maç olmadı. Yeşil-beyazlılar 11 maçta yalnızca birer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:06
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