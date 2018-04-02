Bursaspor'da Asbaşkan Pulat eleştirilere cevap verdi

Bursaspor Kulübü Finansal Yapılanmadan Sorumlu Asbaşkanı Fatih Pulat, kulübün ihale usulü ile satın aldığı arsaların çevresindeki parsellerin imar değişikliği öncesinde yöneticiler tarafından toplanıldığı iddiasına yaptığı açıklama ile cevap verdi. Açıklamasında "Bu konuyu gündeme getirenler, zahmet edip birkaç saatlik bir araştırma yapabilselerdi, ortaya attıkları iddiaların gerçek olmadığını rahatlıkla anlayabilirlerdi. Ancak görüldüğü gibi, niyetleri doğru bilgiye ulaşmak olmadığı gibi, hedefleri tümüyle kara propaganda yapmaktır" sözlerine yer veren Fatih Pulat, konuya ilişkin iddiaları çeşitli belgeler sunarak yanıtladı ve şu ifadeleri kullandı:



"Hazineden aldığımız tarla iddia edildiği gibi 5 bin metrekare değil, 28 bin metrekaredir ve alt üst parselleri yine hazineye aittir. Daha üst noktadaki 150 bin metrekarelik arazi ise mera vasfındadır. Tarlamızın güney bölgesindeki büyük alan ise karayoluna tahsisli hazine arazisidir. Arazinin batısında bulunan iki parsel ise, farklı ailelere ait, 50'den fazla hissedarı bulunan, çok eski mülkiyetlerdir. Mudanya'da bulunan ve 650 bin TL'ye alıp, 11 milyon TL'ye sattığımız arsanın bulunduğu bölge yaklaşık 10 yıldır imarlıdır ve kulübümüz ticari imarlı bu alanı, plan değişikliği ile akaryakıta dönüştürmüştür. Bu arazinin bulunduğu adada sadece üç parsel vardır ve bir parsel ihaleyi alan firmada, diğer parsel ise ilk sahiplerindendir Bölgenin arkasındaki alanın orman arazisi olduğu da planlara bakıldığında rahatlıkla anlaşılmaktadır."



Son olarak bu iddiaların amacının kulübe zarar vermek olduğuna işaret eden Fatih Pulat, "Dolayısıyla resmi evraklar incelendiğinde, iddia edildiği gibi gerek satın alma, gerekse imar değişikliği öncesinde tarafımızdan toplanan hiçbir toprak bulunmadığı gibi, bu gerçek dışı iddiaları ortaya atanların, bizlerin ve kulübümüzün imajını zedelemekten başka bir hedef ve niyetlerinin olmadığı son derece nettir" açıklamasını yaptı.



