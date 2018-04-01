Bursaspor’un deplasman kabusu sürüyor
Bu sezon deplasmanda yalnızca 2 galibiyeti bulunan Bursaspor, Antalyaspor yenilgisiyle dış sahadaki galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Yeşil-beyazlılar, çıktığı son 6 deplasman maçında yalnızca 2 gol atabildi.
Deplasmanda galibiyet hasreti 6 maça çıktı
Bursaspor, ligde 6 maçtır deplasmanda galip gelemiyor. En son Konyaspor'a karşı dış sahada 3-0'lık skorla galibiyet elde eden yeşil-beyazlı ekip, o maçın ardından çıktığı Trabzonspor, Alanyaspor, Akhisarspor, Galatasaray, Osmanlıspor ve Antalyaspor maçlarında ise sahadan puansız ayrıldı.
Son 6 maçta 2 gol attı, 14 gol yedi
Le Guen'in öğrencileri, deplasmanda çıktığı son 6 maçta yalnızca 2 kez gol sevinci yaşayabildi. Alanyaspor ve Osmanlıspor maçlarında 1'er gol kaydeden Bursaspor, kalesinde ise 14 gol gördü.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:40
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İngiliz devi servet önerdi!
Toplam 1
Yorum
Salih 6107 14 değil de 25 m. paunda olabilir, para çarçur edilmeyecekse. Neticede bizim evladımız, gittiği yerde yeni s. imzalamaz, bedava geri alırız.
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Ya Robben ya Ribery!
Toplam 3
Yorum
ali jübile yapacak adamları getirip de ne yapacaksınız. Van Persi örneği yok mu önümüzde bunların da olacağı bu sonunda.
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Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim
Toplam 2
Yorum
Fikri ŞEN Evet Mesut fenerbahçeliyim diyor bence parayı kim verirse ona gider ha Türkiyede de parayı hesapsız harcayan bir Fb.var emeklilik günlerini
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