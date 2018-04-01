Bursaspor’un deplasman kabusu sürüyor – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    ’un deplasman kabusu sürüyor

    Bursaspor’un deplasman kabusu sürüyor

    Bu sezon deplasmanda yalnızca 2 galibiyeti bulunan , yenilgisiyle dış sahadaki galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Yeşil-beyazlılar, çıktığı son 6 deplasman maçında yalnızca 2 gol atabildi.

    'in 27. haftasında dün deplasmanda ile karşılaşan , sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Deplasman performansı en kötü takımlar arasında yer alan Timsah, dış sahadaki 9. mağlubiyetini de aldı. Deplasmanda yalnızca ve maçlarında 3 puana uzanan yeşil-beyazlılar, ve karşılaşmalarında ise sahadan 1'er puanla ayrılmıştı.

    Deplasmanda galibiyet hasreti 6 maça çıktı
    Bursaspor, ligde 6 maçtır deplasmanda galip gelemiyor. En son Konyaspor'a karşı dış sahada 3-0'lık skorla galibiyet elde eden yeşil-beyazlı ekip, o maçın ardından çıktığı , , Akhisarspor, , ve Antalyaspor maçlarında ise sahadan puansız ayrıldı.

    Son 6 maçta 2 gol attı, 14 gol yedi
    Le Guen'in öğrencileri, deplasmanda çıktığı son 6 maçta yalnızca 2 kez gol sevinci yaşayabildi. Alanyaspor ve Osmanlıspor maçlarında 1'er gol kaydeden Bursaspor, kalesinde ise 14 gol gördü.
    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:40
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