Ertuğrul Ersoy takıma döndü – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    takıma döndü

    Ertuğrul Ersoy takıma döndü

    , bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan da takımla birlikte çalışmalara başladı

    'in 27. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 2 gruba ayrılan yeşil-beyazlı oyuncular, dar alanda ve geniş alanda kontrol pas oyunu oynadı. Tedavisi tamamlanan bugün yapılan idmanda takımla birlikte çalıştı.

    Bursaspor, bugün akşamüzeri yapacağı ikinci antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:56
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