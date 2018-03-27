Ertuğrul Ersoy takıma döndü
Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Ertuğrul Ersoy da takımla birlikte çalışmalara başladı
Bursaspor, bugün akşamüzeri yapacağı ikinci antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 12:56
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Kazanmaya gideceğiz!
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Takıma 4-5 gün izin verirsen biz bu maçı kazanamayız..adamlar üstümüze gelecek kesin ona göre defans yaptırma yine..ortasahada kitle gs yi.
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Kocaman'ın önceliği defans!
Toplam 3
Yorum
Fatih hocam lig bitiyor biz hala defans yapıyoz biz ne zaman hücum futbolu göreceğiz ?
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Galatasaray'ın korkulu rüyası
Toplam 4
Yorum
tutkun61 Size kendimizi hala tanıtamamışız anlaşılan .Neyse özgüven nasıl kırılır haftasonu ts den öğrenin..
Ertuğrul Ersoy takıma döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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