Süper Lig'de sıkıntılı haftalar geçiren Bursaspor, evindeki Sivasspor galibiyetiyle derin bir nefes aldı. Yeşil-beyazlılar bu sezon ilk kez geçtiğimiz yılki performansını geride bıraktı. Gol sayısını da artıran Timsah, aynı zamanda 25 puanla Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra iç sahada da şu anda en başarılı 5'inci ekip olarak adını yazdırdı.

PAUL LE GUEN KREDİSİNİ ARTIRDI

33 puana ulaşan Bursa'da, bu sezon özellikle Teknik Direktör Paul Le Guen ve oyuncular eleştiri oklarını üzerine çekerken, Sivas galibiyetiyle birlikte aynı zamanda bu sezon bir ilki yaşadılar. İlk haftadan itibaren geride kalan 25 hafta boyunca, geçtiğimiz sezondan daha düşük puanlarda haftaları noktalayan yeşil-beyazlılar, bu sezon ilk kez geçtiğimiz yıldan daha yüksek puana ulaştı. Geçen sezon ligin 26'ncı haftasında Atiker Konyaspor'a deplasmanda 2-0 kaybeden Bursaspor, 32 puanda kalmıştı.