TiMSAH’TA BAHAR HAVASI
Güçlü rakibi Sivasspor’u eli boş gönderen Bursaspor’da yüzler gülüyor. 33 puana ulaşan yeşil-beyazlılar, bu sezon ilk kez geçen yılki performansını geride bıraktı
Süper Lig'de sıkıntılı haftalar geçiren Bursaspor, evindeki Sivasspor galibiyetiyle derin bir nefes aldı. Yeşil-beyazlılar bu sezon ilk kez geçtiğimiz yılki performansını geride bıraktı. Gol sayısını da artıran Timsah, aynı zamanda 25 puanla Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra iç sahada da şu anda en başarılı 5'inci ekip olarak adını yazdırdı.
PAUL LE GUEN KREDİSİNİ ARTIRDI
33 puana ulaşan Bursa'da, bu sezon özellikle Teknik Direktör Paul Le Guen ve oyuncular eleştiri oklarını üzerine çekerken, Sivas galibiyetiyle birlikte aynı zamanda bu sezon bir ilki yaşadılar. İlk haftadan itibaren geride kalan 25 hafta boyunca, geçtiğimiz sezondan daha düşük puanlarda haftaları noktalayan yeşil-beyazlılar, bu sezon ilk kez geçtiğimiz yıldan daha yüksek puana ulaştı. Geçen sezon ligin 26'ncı haftasında Atiker Konyaspor'a deplasmanda 2-0 kaybeden Bursaspor, 32 puanda kalmıştı.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 23:03
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Adebayor'dan, Abdülkadir, Yusuf ve Burak'a övgüler!
Toplam 1
Yorum
Cevdet cok haklisin ama Bizim Trabzonlular begenmezler.. iki mac kötü oynasinlar hemen yuhalarlar...
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Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
Toplam 35
Yorum
KANARYA 10 KULLANDIĞIN İFADELER, ACZİN. TÜKENMİŞLİĞİN VE ÇARESİZLİĞİN DIŞA VURUMUDUR. FENERBAHÇE BAŞKANINA YAKIŞMIYOR. BUGÜNÜ YİTİRDİK YARINI KURTARLIM
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Beşiktaş'ın sorunu bulundu!
Toplam 6
Yorum
35_BJK kulübe de oturan şu kanadalı Cyle Larin'e şans verilmeli ve bir yıldızın doğuşunu izlemeli.
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