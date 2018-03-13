Bursaspor kadrosu hakkını veremedi – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    kadrosu hakkını veremedi

    Bursaspor kadrosu hakkını veremedi

    , kadro değeri bazında ligde 6'ncı sırada gösterilirken, lige ise bu değerini yansıtamadı. Yeşil beyazlı ekip, kendisinden daha yüksek kadro değeri sahip takımlarla yaptığı 8 maçın da 7'sini kaybetti.

    'de istikrarsız grafiğiyle öne çıkan , piyasadaki değeriyle orantılı bir başarı elde edemiyor. Transfermarkt verilerine göre 41.9 milyon Euro'luk bir kadro değerine sahip olan yeşil beyazlı ekip, bu açıdan ligde 6'ncı en yüksek bütçeli kadroyu elinde bulundurmasına karşın şu an puan tablosunda 12'nci basamakta yer alıyor. Ligin kadro değeri en yüksek ilk 4 takımının, puan cetvelinde de ilk 4 sırayı paylaştığı görülürken, Bursaspor kendinden daha yüksek kadro değerine sahip rakiplerine karşı da oldukça zorlanıyor.

    6 KULÜBÜN GERİSİNDE KALDI
    Küme düşme hattı ile arasında 6 puan fark bulunan Bursaspor, 25'inci hafta sonunda kendi kadro değerinden daha düşük kadroya sahip 6 kulübün gerisinde kaldı. 27.8 milyon Euro'luk , 27 milyon Euro'luk , 26 milyon Euro'luk Demir Grup Sivasspor, 18.5 milyon Euro'luk Evkur , 19.4 milyon Euro'luk Teleset Mobilya Akhisarspor ve 18 milyon Euro'luk 'nın puan tablosunda aşağısında yer alıyor.

    TEPEDEKİLERE KARŞI 8 MAÇTA 7 MAĞLUBİYET
    Bursaspor, kadro değeri kendisinin üzerinde olan 5 takıma karşı ligde oynadığı 8 maçta ise kazanamadı. Kadro değeri bazında sırasıyla , , , ve 'a karşı çıktığı 8 maçın 7'sinden mağlup ayrılan yeşil beyazlı ekip sadece evinde Beşiktaş ile berabere kalabildi. Bursaspor, kendi kadro değerinden daha düşük rakamlardaki ekiplere karşı ise çıktığı 17 maçın ise 8'ini kazandı, 5'inde berabere kaldı, 4'ünde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:34
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