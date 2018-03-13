Timsah’ta Sow pişmanlığı – Fotomaç – 13 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’ta Sow pişmanlığı

    <a href="/index/timsah?id=09f7d7a6-549f-4362-ac5b-25b8e0a3d97c" class="" rel="tag">Timsah</a>’ta Sow pişmanlığı
    'un Al-Ahli'den 6 aylığına kadrosuna kattığı , camiada heyecan uyandırmıştı. Gol yollarına çare olması için alınan 32 yaşındaki Senegalli yıldız, ligde ve G.Saray maçları da dahil 4 karşılaşmada sakatlığı sebebiyle oynamadı. Ligde 4, kupada ise 1 maça çıkan Sow, hiçbir varlık gösteremedi. , 6 aylığına 800 bin Euro için el sıkıştığı tecrübeli golcüye 160 bin Euro'dan 5 ay boyunca ödeme yapacak.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’ta Sow pişmanlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN