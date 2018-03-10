Bursaspor seri peşinde – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    seri peşinde

    Bursaspor seri peşinde

    karşısında 9 maçlık galibiyet hasretine son veren , Osmanlı deplasmanından da 3 puanla dönmek istiyor

    'de geçtiğimiz hafta karşılaşmasında kazandığı 3 puanla nefes alan , bugün karşılaşacağı Osmanlı'yı da devirerek seri yakalamanın hesaplarını yapıyor. Yeşil-beyazlıların rakibiyle daha önce oynadığı 11 müsabakada 2 galibiyeti ve 2 yenilgisi bulunuyor. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bursa'da oynanan ilk yarıdaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazanmıştı. Son olarak 3 Aralık 2017'de deplasmanda 'yı deviren yeşil-beyazlılar dış sahadaki 4 maçlık galibiyet hasretini de dindirmek istiyor. Bursaspor'da geçtiğimiz günlerde antrenmanda sağ dizinde zorlanma meydana gelen kaleci 'in maçı kafilesinde yer alacağı ancak forma giyip giyemeyeceğinin maç saati netlik kazanacağı kaydedildi. Yeşil-beyazlılarda Emmanuel Badu, Emre Taşdemir ve da sakatlıkları nedeniyle ekibine karşı forma giyemeyecek.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:45
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