Bursaspor seri peşinde
Kayserispor karşısında 9 maçlık galibiyet hasretine son veren Bursaspor, Osmanlı deplasmanından da 3 puanla dönmek istiyor
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Kayserispor karşılaşmasında kazandığı 3 puanla nefes alan Bursaspor, bugün karşılaşacağı Osmanlı'yı da devirerek seri yakalamanın hesaplarını yapıyor. Yeşil-beyazlıların rakibiyle daha önce oynadığı 11 müsabakada 2 galibiyeti ve 2 yenilgisi bulunuyor. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bursa'da oynanan ilk yarıdaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazanmıştı. Son olarak 3 Aralık 2017'de deplasmanda Konya'yı deviren yeşil-beyazlılar dış sahadaki 4 maçlık galibiyet hasretini de dindirmek istiyor. Bursaspor'da geçtiğimiz günlerde antrenmanda sağ dizinde zorlanma meydana gelen kaleci Harun Tekin'in Osmanlıspor maçı kafilesinde yer alacağı ancak forma giyip giyemeyeceğinin maç saati netlik kazanacağı kaydedildi. Yeşil-beyazlılarda Emmanuel Badu, Emre Taşdemir ve Sercan Yıldırım da sakatlıkları nedeniyle Ankara ekibine karşı forma giyemeyecek.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:45
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