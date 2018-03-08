Bursa’dan dev anlaşma
Timsah, Turkcell’le 0516’lı özel hat anlaşması yaptı
TİMSAH'A 5 MİLYON TL
BAŞKAN Ay, dev projeyle Bursa'ya 5 milyon TL gelir beklediklerini belirtirken, 100 hat satın alıp ilk adımı attı. Terzioğlu tarafından 051616BS016'lı ilk hat Ay'a verildi.
KAPTANLARA FORMALI HAT
BURSASPOR'DA kaptanlar Pablo Martin Batalla ile Aziz Behich de 0516'lı özel hat tanıtımına katıldı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Batalla ve Behich'e forma numaraları yazılı olan hatları hediye etti.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:07
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
sat sat sat 20 mılyon verdıyseler durma sat yerıne 1 santrafor 1 orta saha 1 de adam akıllı sol bek alırsın
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Veli Kavlak sürprizi!
Toplam 11
Yorum
Francesco85 Veli, Tolgay'ın yerine müthiş bir adam olur.Belki süper değil ama zor zamanlarda yüreğiyle oynayan biri. Lütfen bunu da dikkate alalım.
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
gsgs satmak istemesekte 20 mil Gs için iyi para 2.5 milyona geldi değerini buldu tşk edip yeni gomislere yelken açmak lazım
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