Bursa’dan dev anlaşma – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Bursa’dan dev anlaşma

    Bursa’dan dev anlaşma

    Timsah, Turkcell’le 0516’lı özel hat anlaşması yaptı

    BURSASPOR'A maddi açıdan destek sağlaması planlanan Turkcell'in özel hattının tanıtımı Başkan Ali Ay ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile il idarecilerinin katılımıyla yapıldı.

    TİMSAH'A 5 MİLYON TL
    BAŞKAN Ay, dev projeyle Bursa'ya 5 milyon TL gelir beklediklerini belirtirken, 100 hat satın alıp ilk adımı attı. Terzioğlu tarafından 051616BS016'lı ilk hat Ay'a verildi.

    KAPTANLARA FORMALI HAT
    BURSASPOR'DA kaptanlar ile Aziz Behich de 0516'lı özel hat tanıtımına katıldı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Batalla ve Behich'e forma numaraları yazılı olan hatları hediye etti.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:07
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