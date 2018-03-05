Bursa’da gemisini kurtaran kaptan – Fotomaç – 05 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’da gemisini kurtaran kaptan

    Bursa’da gemisini kurtaran kaptan
    KAYSERİ galibiyetiyle 9 maç sonra kazanan 'da, Arjantinli Batalla, atılan tek golün asistini yapmıştı. Timsah'ın 34 yaşındaki kaptanı, bu sezon 4 gol, 5 asistlik performansla 9 gole katkı sağladı. Batalla, Kayseri maçında 11,5 kilometre koşarak da maçta en çok mesafe kat eden isim oldu. Yeşil-beyazlılarda son senesini geçiren tangocu, bu başarısıyla taraftarlardan takdir topladı.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursa’da gemisini kurtaran kaptan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN