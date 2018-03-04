Stancu yazıyor Bursa kazanıyor – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Stancu yazıyor Bursa kazanıyor

    Stancu yazıyor Bursa kazanıyor
    TİMSAHLAR 9 haftalık galibiyet hasretine bu hafta Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek son vermişti. Mücadelede tek gol 'un forveti Bogdan Stancu'dan geldi. Yeşil-beyazlılar, Rumen golcünün fileleri sarstığı maçlarda genelde takılmıyor. Stancu'nun gol attığı 6 maçın 5'inden galibiyetle ayrıldı. Akhisar, Malatya, Osmanlıspor, Atiker Konyaspor ve Kayserispor'u yendiler. Alanyaspor'a ise kaybettiler
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:17
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