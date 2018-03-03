Bursaspor galibiyeti hatırladı – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    galibiyeti hatırladı

    Bursaspor galibiyeti hatırladı

    'in 24. haftasında sahasında 'u 1-0 yenen , 9 haftalık galibiyet özlemine son verdi.

    Ligde son olarak 14. haftada, 3 Aralık 2017'de deplasmanda 'u 3-0 yenen, ardından oynadığı 9 maçtan 6 mağlubiyet, 3 beraberlikle ayrılarak gelecek adına taraftarını endişelendiren , maçını kazanarak 2018 yılındaki ilk galibiyetini de almış oldu.

    Yeşil-beyazlılar, Atiker Konyaspor galibiyetinin ardından 15. haftada sahasında 'ye 1-0 kaybettikten sonra 16. haftada deplasmanda 'a da aynı skorla yenildi.

    Ligin 17. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kalan Bursaspor, ardından üst üste 'e 3-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan yeşil-beyazlılar, 21. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0 yenilmekten kurtulamadı.

    22. haftada sahasında Evkur ile golsüz berabere kalan Bursaspor, 23. haftada ise deplasmanda 'a farklı skorla 5-0 mağlup olarak galibiyet hasretini 9 haftaya çıkardı.

    Yeşil-beyazlı taraftarlar özellikle Galatasaray maçının ardından büyük tepki gösterdikleri yönetim kurulu ve teknik direktör Paul Le Guen'i istifaya davet ederken, Kayserispor karşısında elde edilen galibiyet camiaya da adeta nefes aldırdı.

    BAŞKAN GELECEK ADINA UMUTLU
    Bursaspor Kulübü Başkanı , Kayserispor karşısındaki galibiyetin 9 haftadır 3 puan alamayan takım adına çok önemli olduğunu söyledi.

    Kayserispor karşısında oynanan oyundan dolayı futbolcularını tebrik eden Ali Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Stresli bir maça çıktık ancak oyuncularımız bir hafta süresince bu maça iyi hazırlandı. Sahadaki performanslarıyla da bunu gösterdiler. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." dedi.

    Başkan Ay, ligde 9 hafta kazanamamanın teknik heyet ve oyuncular üzerinde büyük bir baskı oluşturduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

    "Üzerimizdeki baskı ve stresi atmamız açısından önemli bir galibiyetti. Bundan sonra daha iyi sonuçlara imza atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bir daha aynı sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Sonuçta bir galibiyet aldık ama bu yeterli de değil. Önümüzde maçı var. Bu galibiyetin daha anlamlı olması için deplasmanından da galibiyetle dönmeliyiz. Ben teknik heyet ve oyuncularımızın bundan sonra iyi sonuçlar elde edeceklerine inanıyorum."

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:12
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