Le Guen için son şans – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    için son şans

    <a href="/index/le-guen?id=c9417fdd-4e12-4d01-ace4-4a2f9cbaea03" class="" rel="tag">Le Guen</a> için son şans

    Ligde 9 maçtır kazanamayan , 24. hafta müsabakasında yarın Kayserispor’u ağırlayacak. Yeşil-beyazlıların Fransız çalıştırıcısı için bu karşılaşma son şans olarak görülüyor.

    Spor Toto 'de 9 haftadır galibiyete hasret olan yeşil-beyazlı ekip, 24. haftanın açılış müsabakasında yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Son alınan 5-0'lık Galatasaray mağlubiyeti sonrası eleştirilerin odak noktasında yer alan Teknik Direktör Paul için sarı-kırmızılılara karşı oynanacak mücadelede son şans olarak görülüyor. Geçtiğimiz günlerde Özlüce Tesisleri'nde yapılan yönetim kurulu toplantısında ile devam kararı alınırken, Kayserispor mücadelesinden de kötü sonuç çıkması halinde Fransız çalıştırıcı ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    22. randevu
    İki ekip, 'de daha önce 21 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Kayserispor 11 kez galibiyete uzanırken, ise 9 mücadelede gülen taraf olmayı başardı. Ligin ilk yarısında , rakibine deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu.

    Sow dönüyor
    Yeşil-beyazlı takımda sakatlığı sebebiyle son oynanan 4 maçta forma giyemeyen Senegalli yıldız Moussa Sow, şans bulması halinde yarınki karşılaşmada sahada yer alabilecek. 'da Badu'nun sakatlığı ise sürüyor.
    Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:09
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