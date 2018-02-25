Son 10 yılın en kötüsü

Son 9 haftada yalnızca 3 puan toplayan Bursaspor, en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Bu sezon 27 puan alabilen yeşil-beyazlılar, 23. haftalar itibari ile son 10 sezonun en kötü performansını sergiliyor. 2007-08'de de 27 toplayan timsah, o sezonu 38 puanla 13. tamamlamıştı. Bu arada başkan Ali Ay, sıkıntılı günleri atlatabilecek güçte olduklarını söyledi.