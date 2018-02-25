Son 10 yılın en kötüsü – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Son 10 yılın en kötüsü

    Son 10 yılın en kötüsü
    Son 9 haftada yalnızca 3 puan toplayan Bursaspor, en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Bu sezon 27 puan alabilen yeşil-beyazlılar, 23. haftalar itibari ile son 10 sezonun en kötü performansını sergiliyor. 2007-08'de de 27 toplayan timsah, o sezonu 38 puanla 13. tamamlamıştı. Bu arada başkan Ali Ay, sıkıntılı günleri atlatabilecek güçte olduklarını söyledi.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:21
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