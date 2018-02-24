Ersun Yanal geri dönüyor... – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    geri dönüyor...

    Ersun Yanal geri dönüyor...

    Son olarak Trabzonspor'da görev yapan ve bordo mavili ekiple yolları ayrılan Ersun Yanal için bomba bir idda ortaya atıldı.

    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:30
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