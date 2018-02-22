Bursaspor, Galatasaray maçına hazır

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular son bölümde tam sahada taktik çalıştı.

Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor kafilesi, bugün İstanbul'a gidecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.