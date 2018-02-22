Bursaspor, Galatasaray maçına hazır – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    , maçına hazır

    Bursaspor, Galatasaray maçına hazır

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , yarın deplasmanda 'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular son bölümde tam sahada taktik çalıştı.

    maçının hazırlıklarını tamamlayan kafilesi, bugün İstanbul'a gidecek.

    Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:07
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