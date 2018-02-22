Bursaspor, Galatasaray maçına hazır
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, yarın deplasmanda Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular son bölümde tam sahada taktik çalıştı.
Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor kafilesi, bugün İstanbul'a gidecek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:07
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"Şenol Güneş'le olmaz"
Toplam 7
Yorum
ruhi mücerret hoca sizi kaç kere mat etti madara etti .kişiselleştirme olayı artık hıncal uluç bey
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"Şenol Güneş'le olmaz"
Toplam 7
Yorum
Gslı Hıncal bey Terimi gömüyorsunuz Güneşi gömüyorsunuz kim hocalık yapacak Türkiye de o zaman..Yok işte elimizdeki hocalar bunlar
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Şenol Güneş'ten gönderme
Toplam 8
Yorum
alperen mehmet hoca senlemi biliyor hakemin elini sıkmayı konya maçında seni ve topçularını izledim rakibi küçük gören şımarık çocuklar gibiydiniz
Bursaspor, Galatasaray maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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