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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    ’in son şansı!

    Le Guen’in son şansı!
    ASLAN'ın, cuma günü konuk edeceği 'da işler karışık. Tam 8 haftadır kazanamayan yeşil-beyazlılarda, teknik direktör 'in kaderi maçına bağlı... Sarı-kırmızılıların kazanması halinde Fransız hocanın Bursaspor'daki görevinden ayrılacağı iddia ediliyor.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:04
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