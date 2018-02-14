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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    'ndan 'a ziyaret

    Kosova Futbol Federasyonu'ndan Bursaspor'a ziyaret

    Asbaşkanı aynı zamanda Prishtina Kulübü Başkanı Agim Ademi ve beraberindeki heyet Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nu ziyaret etti.

    Gerçekleşen ziyarete İkinci Başkanı Ali Ademoğlu ve eski yöneticilerden Mustafa Yedikardeş katıldı. Kosova'da da böyle bir stadyum yapmak istediklerini aktaran Ademi, "Yüksek standartlı bir stadyumu yakından görmüş olduk. Ayrıca Bursaspor Kulübü'nün tarihini de öğrendik, bu içten gezi için teşekkür ediyorum" dedi.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:12
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