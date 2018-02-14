Kosova Futbol Federasyonu'ndan Bursaspor'a ziyaret
Kosova Futbol Federasyonu Asbaşkanı aynı zamanda Prishtina Kulübü Başkanı Agim Ademi ve beraberindeki heyet Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nu ziyaret etti.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:12
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Terim'in Kadıköy planı
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UZMAN ANALİST FB-GS MAÇLARI ARTIK DERBİLİKTEN ÇIKARTILMALI YENİ DERBİ FENER BAŞAKŞEHİR MAÇLARI
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İtalyan kulübü G.Saray'ın stadını örnek alacak!
Toplam 1
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doğrucu davut Yahu bu çirkin stadı neden örmek alsınlar , her taraftan hala betonlar görünüyor , gecekondu misali...
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Beşiktaş’a cep telefonundan 8 milyon TL!
Toplam 1
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