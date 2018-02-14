Akhisar ve Bursa taraftarlarından dostluk mesajı
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor - Bursaspor maçının ardından yaşanan taraftar kavgası ve sosyal medya üzerinden devam eden gerginlik her iki taraftar grubunun Akhisar'da bir araya gelmesiyle sona erdi. Her iki takımın taraftar grupları Bursaspor ve Akhisarspor arasındaki dostluğu başlattı.
Akhisar merkez Rumeli Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda yemekte buluşan iki grubun taraftar temsilcileri bu şekilde gündeme gelmekten büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti. Bursaspor Texas Taraftarlar Derneği Başkanı Mehmet Güzelsöz, "Biliyorsunuz hafta sonu hiç de hoş olmayan olaylar yaşadık. Akhisarlı arkadaşlarımız ve dostlarımızla problemler oldu, biz de onlarla buraya görüşmeye geldik. Sağ olsunlar bizi de ağırladılar burada, en iyi şekilde de ağırlamaya devam ediyorlar. Bu aramızda yaşanan hoş olmayan olayı ülkemiz gündemi bu kadar yoğunken kendimizi gündeme getirmek gibi bir hevesimiz yoktur. Zaten bu şekilde gündeme geldiğimiz için kamuoyundan çok büyük bir şekilde mahcubiyet duyuyoruz. Çünkü ülkemizin gündemi çok yoğun. Bizimle alakası olmayan, bizimle işi olmayan insanlar kalktı tribün insanlarını terörist olarak damgalıyorlar. Görüldüğü gibi burada biz kendi aramızda sıkıntımızı ve sorunumuzu çözebiliyoruz. Sağ olsun arkadaşlar bizi ağırladılar, bu olayın da en iyi şekilde tatlıya bağlanması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.
Bugünlerde birlik ve bütünlüğe ihtiyacı olduklarına vurgu yapan Güzelsöz, "Bizim el ele vermemiz gerekiyor, ancak sadece biz Bursaspor ve Akhisarspor değil tüm Türkiye tribünlerinin bu konuda daha hassas, daha duyarlı olması gerektiğine inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
Akhisarspor Akigolar Taraftarlar Grubu adına söz alan Yalçın Utçu ise yaptığı açıklamada, "6 sezondur bu ligdeyiz, Bursaspor ile bu zamana kadar böyle bir şey yaşanmadı. Hiçbir takımla yaşanmadı, böyle olaylar bizi tabii ki üzdü. Ülkemizde şehitlerimiz var, savaştayız, biz kendi aramızda savaşırsak olmaz bu iş. O yüzden arkadaşlar da sağ olsunlar çıktılar geldiler Akhisar'a, elimizden geldiği kadar misafir etmek istiyoruz. Bu saatten sonra dost olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.
BURSASPOR İLE AKHİSARSPOR DOSTLUĞU BAŞLADI
Öte yandan her iki takımın taraftarları özellikle sosyal medya üzerinde gençlerin daha duyarlı olmasını talep etti. Bu konuda açıklama yapan Akhisarspor Akigolar Taraftarlar Grubundan Yalçın Utçu, "Sosyal medyada kötü şeyler yazılıyor. Bu kötü sözlerin yazılmasını istemiyoruz artık. Bu olay kapanmıştır. Gündemimizde Bursaspor ile Akhisarspor arasında başlayan dostluk var" diye konuştu.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:23
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"Aziz Yıldırım, Koç'un yanında yer almalı"
Toplam 9
Yorum
birol neden iş adamları yönetici oluyor spor kluplerine.spor akademilerinin spor yöneticiliği diye bir bölümü var. bu bölüm mezunları yapsın
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Volkan'dan olay paylaşım! Beşiktaş...
Toplam 6
Yorum
UZMAN CEZACI EMREDE AYNI FENERDEYKEN CEZA ALIYORDU
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Volkan'dan olay paylaşım! Beşiktaş...
Toplam 6
Yorum
UZMAN DR CANER FENERDEYKENDE CEZA ALIYORDU BJK İLE ALAKASI YOK
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