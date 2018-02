Akhisar ve Bursa taraftarlarından dostluk mesajı

BURSASPOR

Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğü ile son bulan maçın ardından Akhisar şehir merkezinde yaşanan olaylarda 2 kişi yaralanırken bir çok iş yerinde maddi hasar meydana gelmiş, yaşanan olayların ardından iki taraftar grubu arasında özellikle sosyal medya üzerinde gerginlik giderek artmıştı. Yaşanan olumsuzluğu gidermek üzere Akhisarspor ile Bursaspor taraftarı Akhisar'da bir araya gelerek dostluk mesajları verdi.Akhisar merkez Rumeli Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda yemekte buluşan iki grubun taraftar temsilcileri bu şekilde gündeme gelmekten büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti. Bursaspor Texas Taraftarlar Derneği Başkanı Mehmet Güzelsöz, "Biliyorsunuz hafta sonu hiç de hoş olmayan olaylar yaşadık. Akhisarlı arkadaşlarımız ve dostlarımızla problemler oldu, biz de onlarla buraya görüşmeye geldik. Sağ olsunlar bizi de ağırladılar burada, en iyi şekilde de ağırlamaya devam ediyorlar. Bu aramızda yaşanan hoş olmayan olayı ülkemiz gündemi bu kadar yoğunken kendimizi gündeme getirmek gibi bir hevesimiz yoktur. Zaten bu şekilde gündeme geldiğimiz için kamuoyundan çok büyük bir şekilde mahcubiyet duyuyoruz. Çünkü ülkemizin gündemi çok yoğun. Bizimle alakası olmayan, bizimle işi olmayan insanlar kalktı tribün insanlarını terörist olarak damgalıyorlar. Görüldüğü gibi burada biz kendi aramızda sıkıntımızı ve sorunumuzu çözebiliyoruz. Sağ olsun arkadaşlar bizi ağırladılar, bu olayın da en iyi şekilde tatlıya bağlanması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.Bugünlerde birlik ve bütünlüğe ihtiyacı olduklarına vurgu yapan Güzelsöz, "Bizim el ele vermemiz gerekiyor, ancak sadece biz Bursaspor ve Akhisarspor değil tüm Türkiye tribünlerinin bu konuda daha hassas, daha duyarlı olması gerektiğine inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.Akhisarspor Akigolar Taraftarlar Grubu adına söz alan Yalçın Utçu ise yaptığı açıklamada, "6 sezondur bu ligdeyiz, Bursaspor ile bu zamana kadar böyle bir şey yaşanmadı. Hiçbir takımla yaşanmadı, böyle olaylar bizi tabii ki üzdü. Ülkemizde şehitlerimiz var, savaştayız, biz kendi aramızda savaşırsak olmaz bu iş. O yüzden arkadaşlar da sağ olsunlar çıktılar geldiler Akhisar'a, elimizden geldiği kadar misafir etmek istiyoruz. Bu saatten sonra dost olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.Öte yandan her iki takımın taraftarları özellikle sosyal medya üzerinde gençlerin daha duyarlı olmasını talep etti. Bu konuda açıklama yapan Akhisarspor Akigolar Taraftarlar Grubundan Yalçın Utçu, "Sosyal medyada kötü şeyler yazılıyor. Bu kötü sözlerin yazılmasını istemiyoruz artık. Bu olay kapanmıştır. Gündemimizde Bursaspor ile Akhisarspor arasında başlayan dostluk var" diye konuştu.