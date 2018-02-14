Bursaspor'dan 2018-2019 sezonu için isim talebi
Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonuna yeşil-beyazlı kulübün merhum başkanı İbrahim Yazıcı'nın isminin verilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Yıldırım Demirören'e talepte bulunduklarını söyledi.
Ay, Demirören ve yönetim kurulu üyeleri ile Özlüce Tesisleri'nde yaptıkları toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeşil-beyazlı kulübün başkanı, yaklaşık 1,5 saatlik toplantının hem Bursaspor hem altyapı hem de Türk futboluyla ilgili olduğunu ifade etti.
Yıldırım Demirören'e ve yönetimine bir öneri sunduklarını dile getiren Ay, "2018-2019 sezonunun 'İbrahim Yazıcı Sezonu' olmasıyla ilgili kendilerinden istekte bulunduk. Yönetim kurulu ile görüşecekler. Bence İbrahim Yazıcı başkanımıza yakışır. Ona da Allah rahmet eylesin diyorum. Çünkü Bursaspor'a çok güzel şeyler kazandırdı." diye konuştu.
Milli takımlara futbolcu veren kulüplere futbolcu başına prim verilmesiyle ilgili bir çalışma yapılmasını da istediklerini aktaran Ali Ay, şunları kaydetti:
"Teşvik primleri ile ilgili konuştuk. Bursaspor olarak altyapıya ne kadar önem verdiğimizi, altyapıdan şu anda liglerde oynayan futbolcu sayısı olarak belki diğer takımlar kadar en yukarıda olduğumuzu, milli takımda da Bursaspor altyapısından yetişen en az 5-6 futbolcumuzun olduğunu anlattık. Alt kategorilerde de aynı anda 23-24'e yakın milli oyuncumuz oldu. Altyapının bizim için rakamsal olarak 8-9 milyon liraya yakın bir gideri var. Bu kadar futbolcu veriyoruz, Avrupa'da örnekleri de var, milli takımlara futbolcu veren takımlara hiç olmazsa futbolcu başına prim verilmesiyle ilgili bir çalışma yapılmasını istedik. Onlar da bununla ilgili çalışacaklarını söyledi."
Vakıfköy'deki spor tesisi hakkında da konuştuklarını anlatan Ay, "Türk futbolu kurtulacaksa, altyapıya vereceğimiz önemle kurtulacak. Bunu defalarca söyledik. Yeni tesis ve okul projesini gösterdik ve çok memnun oldular. 'Bu işin içinde olacağız.' dediler. 20 milyon liralık bir bütçe ayrılması lazım. Gençlik ve Spor Bakanımız ile de görüşeceğiz. Onlardan daha önce yardım sözü almıştık. Birkaç hafta içinde Bakanımız ile görüşebiliriz. Bu işi bitirirsek bu hem Bursaspor'a hem de Türk futboluna örnek olacak." ifadelerini kullandı.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 18:17
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Toplam 1
Yorum
skiski iyi güzelde Barış Herseğin ne işi var bu takımda kendi takımında süre dahi alamayan oyuncunun milli takıma çağrılmasını anlamıyorum
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Sakat sakat 12 km koştu
Toplam 8
Yorum
Egeli FB li Harika bir oyuncu fb deki diger oyuncularin yüzleri kizariyormu acaba keske bunun gibi iki oyuncu daha olsa kimse tutamaz alexi unutturacak
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Eboue'nin görevi belli oldu
Toplam 2
Yorum
austin ya yardım güzel de altyapı ve scout için bi yeterlilik olmalı.oyuncu seçmek öyle herkesin yapabileceği bişey değil.ii göz ii akıl lazım.
Bursaspor'dan 2018-2019 sezonu için isim talebi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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