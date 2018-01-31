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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Almeida Bursa’ya

    Almeida Bursa’ya
    Bursaspor, Sow, Grozav ve Shehu'dan sonra bir imzaya daha hazırlanıyor. Timsah'ın Azerbaycan'da Karabağ Ağdam'dan Brezilyalı Richard Almeida'yla ilgilendiği ve görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi. 28 yaşındaki orta saha, 10 maçta 3 gol, 3 asistle dikkat çekti.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:20
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