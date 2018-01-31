Almeida Bursa’ya

Bursaspor, Sow, Grozav ve Shehu'dan sonra bir imzaya daha hazırlanıyor. Timsah'ın Azerbaycan'da Karabağ Ağdam'dan Brezilyalı Richard Almeida'yla ilgilendiği ve görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi. 28 yaşındaki orta saha, 10 maçta 3 gol, 3 asistle dikkat çekti.