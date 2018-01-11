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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    'un transferi seddine takıldı

    Bursaspor'un Poko transferi Çin seddine takıldı

    Başta olmak üzere birçok Türk takımından teklif alan Karabüksporlu için kulüpleri de devreye girdi.

    'un kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı 'ya 'den talip çıktı. Gabonlu futbolcu için 1 milyon 500 bin Euro'nun altına inmeyen 'un, paranın yüzde 75'ini de peşin istemesi, Bursaspor'un hesaplarını bozuyor. Çin'den gelen teklifle birlikte Türk kulüplerinin de Poko'yu kadrosuna katma şansları minimuma indi. Yeşil-beyazlı kulübün 24 yaşındaki oyuncu için 1 milyon Euro'nun altında bir teklif sunduğu ve beklemeye geçtiği belirtildi.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:20
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