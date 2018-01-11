Başta Bursaspor olmak üzere birçok Türk takımından teklif alan Karabüksporlu Poko için Çin kulüpleri de devreye girdi.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:20
-
Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Toplam 16
Yorum
erkan k bjk almasın diye diego rvp şener volkan şen ozanı aldınız alayı güm diye patladı yazık ülke parasına yazık
-
Babacar hamlesi! 6 milyon €...
Toplam 8
Yorum
Beşiktaşlı Aboubakar'ı kaçırdık bunu kaçırmamalıyız eldeki bütçeyi 32lik adamlara maaş olarak ödemektense gelcege yatırım kesinlikle alınmalı.
-
Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Toplam 16
Yorum
ibo Zorla mi imzaldi sözlesmeyi...sende olsan böyle yaparsin...Sözlesme yi öneren ödemesi lazm..sonucta Profesiyonel...biraz Profesiyonel olun..
Bursaspor'un Poko transferi Çin seddine takıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.