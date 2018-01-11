Son Timsah Sow
Yeşil-beyazlılar, uzun süredir gündeminde olan Senegalli yıldızın transferinde mutlu sona ulaştı. Le Guen’in ısrarcı olduğu 31 yaşındaki forvet için Al Ahli ile el sıkışan Bursaspor Yönetimi, bu oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladı
Al Ahli'nin Hajduk Split'in forveti Erceg'i kadrosuna katmasının ardından forma şansı kalmayan Sow, bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşadı. BU arada yeşil-beyazlılar, Astana'nın forveti Patrick Twumasi'den de vazgeçmiyor. Bursaspor Yönetimi, 23 yaşındaki Ganalı yıldızın transferinde 2 milyon euro isteyen Astana'ya bir kez daha teklifte bulundu. Timsah, genç oyuncu için Kazak ekibine 1.5 milyon euro önerdi. Bu transferi de bitirmeyi hedefleleyen Bursaspor'un tüm şartları zorladığı öğrenildi.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:18
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Mehmet Ekici nihayet dönüyor
Toplam 5
Yorum
bjkli Maestro Ozan dan sonra; yeni bir Maestro mu oynayacak?
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Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 8
Yorum
bjkli Hoca haklı. Canını sıkanı gönder hoca...Tam destek arkandayız. Gönder gönder, yenisi gelsin, yeni geleni gönder en yenisi gelsin...
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Oktay Mahmuti Galatasaray Odeabank'ta
Toplam 1
Yorum
HAKAN EYYY CAN TOPSAKAL BASKETBOLUN İÇİNE ETTİN.SINIF ARKADAŞINADA PARA KAZANDIRDIN.YÖNETİMEDE GİRDİN.SENDEN MUTLUSU YOKTUR.
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