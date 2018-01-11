Son Timsah Sow

Bursaspor'da mutlu son... Uzun süredir golcü arayışlarını sürdüren yeşil-beyazlılar, Moussa Sow ile anlaştı. 2011-16 sezonlarında Fenerbahçe forması giyen Senegalli yıldız oyuncu için kulübü Al Ahli ile her konuda anlaşan Timsah, 31 yaşındaki forveti de ikna etti. Yarım sezon için kendisine önerilen 750 bin euro'yu kabul eden golcü futbolcunun kısa süre bir içinde takımın kampına katılacağı belirtildi.

Al Ahli'nin Hajduk Split'in forveti Erceg'i kadrosuna katmasının ardından forma şansı kalmayan Sow, bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşadı. BU arada yeşil-beyazlılar, Astana'nın forveti Patrick Twumasi'den de vazgeçmiyor. Bursaspor Yönetimi, 23 yaşındaki Ganalı yıldızın transferinde 2 milyon euro isteyen Astana'ya bir kez daha teklifte bulundu. Timsah, genç oyuncu için Kazak ekibine 1.5 milyon euro önerdi. Bu transferi de bitirmeyi hedefleleyen Bursaspor'un tüm şartları zorladığı öğrenildi.