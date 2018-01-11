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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Poko savaşı!

    Poko savaşı!
    Bursaspor'un görüşme halinde olduğu Andre Poko transferinde de devreye girdi. Yeşil-beyazlılar, daha önce görüşme yaptığı 25 yaşındaki futbolcu için 'a 300 bin euro önermişti. Transfer çalışmalarına devam eden İzmir ekibinin de Gabonlu yıldıza kanca attığı ortaya çıktı. 'un ısrarcı olduğu Poko'yu kadrosuna katmayı hedefleyen Göz Göz'ün de bu transferde 500 bin euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Bu sezon 15 lig maçında oynayan Poko'nun da Karabük'ten ayrılmak istediği iddia edildi.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:28
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