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    08 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’a iki teklif

    Love’a iki teklif
    'un yıldızı Vagner , 'dan iki teklif aldı. Corinthians ve Flamengo'nun 33 yaşındaki golcü futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. 2020'ye kadar sözleşmesi olan sambacıyla ilgili son kararı kulübü verecek.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:06
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