Poko'ya teklif

Karabükspor'un ön liberosu'yu istiyor.ön libero Mikel Agu'nun sakatlığı sonrasında bu bölgede formayı alan'nin beklenen katkıyı sağlayamaması'i transfer arayışlarına yönlendirdi. Ali Ay yönetimi deçalıştırıcının yönetimden defansif orta saha transferi yapılması için verdiği rapor doğrultusunda, 24 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu için Süper Lig'de sıkıntılı bir dönemden geçenyönetimine teklif götürdü.Ateş ile'a dek sözleşmesi bulunan genç futbolcunun teklife sıcak baktığı, iki kulübün anlaşması halinde Gabonlu ön liberonun ara transferde yeşilbeyazlı formayı giyeceği bildirildi. Bu sezon 15 maçta forma giyen, 3 kez de ülkesinin formasıyla boy gösterdi. Öte yandan'daveheyecanı yaşanıyor. Başkan Ay'ın iki yıldız için teklif yaptıklarını ve yanıt beklediklerini açıklaması sonrasında gözler bu transferlere çevrildi. Büyük bir aksilik olmazsa ikilinin Bursaspor'da boy göstermesinin an meselesi olduğu öğrenildi.