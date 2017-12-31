 Poko'ya teklif – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Poko'ya teklif

    Poko'ya teklif

    Agu’nun sakatlığı sonrası ön liberoda Faty’den beklediği verimi alamayan Timsah, bu bölgeyi güçlendirmek istiyor. 2019’a kadar kontratı olan Poko’nun yeşil-beyazlılara yakın olduğu bildirildi

    , Karabükspor'un ön liberosu Andre Biyogo Poko'yu istiyor. Nijeryalı ön libero Mikel Agu'nun sakatlığı sonrasında bu bölgede formayı alan Senegalli Faty'nin beklenen katkıyı sağlayamaması Teknik Direktör Paul Le Guen'i transfer arayışlarına yönlendirdi. Ali Ay yönetimi de Fransız çalıştırıcının yönetimden defansif orta saha transferi yapılması için verdiği rapor doğrultusunda, 24 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu için Süper Lig'de sıkıntılı bir dönemden geçen Karabükspor yönetimine teklif götürdü. MAVİ Ateş ile Mayıs 2019'a dek sözleşmesi bulunan genç futbolcunun teklife sıcak baktığı, iki kulübün anlaşması halinde Gabonlu ön liberonun ara transferde yeşilbeyazlı formayı giyeceği bildirildi. Bu sezon 15 maçta forma giyen Poko, 3 kez de ülkesinin formasıyla boy gösterdi. Öte yandan Bursa'da Sow ve Twumasi heyecanı yaşanıyor. Başkan Ay'ın iki yıldız için teklif yaptıklarını ve yanıt beklediklerini açıklaması sonrasında gözler bu transferlere çevrildi. Büyük bir aksilik olmazsa ikilinin Bursaspor'da boy göstermesinin an meselesi olduğu öğrenildi.
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Poko'ya teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN