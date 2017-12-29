Bursaspor'un kamp programı belli oldu
4-12 Ocak 2018 tarihleri arasında devre arası hazırlıkları için Antalya’da kampa girecek olan Bursaspor, 3 hazırlık maçı oynayacak.
Belek'teki bir otelde gerçekleşecek olan kamp 9 gün sürecek. Bu süreçte yeşil-beyazlılar 3 hazırlık maçı oynayacak. Oynanacak hazırlık maçlarının programı ise şöyle:
6 Ocak 2018 Cumartesi: Bursaspor - Altınordu
8 Ocak 2018 Pazartesi: Bursaspor - KF Skenderbeu
10 Ocak 2018 Çarşamba: Bursaspor - FK Kukesi
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6 Ocak 2018 Cumartesi: Bursaspor - Altınordu
8 Ocak 2018 Pazartesi: Bursaspor - KF Skenderbeu
10 Ocak 2018 Çarşamba: Bursaspor - FK Kukesi
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- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Büyük sürpriz! Abdurrahim Albayrak dönüyor!
Toplam 7
Yorum
hoca hocasına hediye edecektir
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Büyük sürpriz! Abdurrahim Albayrak dönüyor!
Toplam 7
Yorum
kpt hele şükür. terim'e elini taşın altına sok deyip ardından ben yok'um olmazdı.
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Büyük sürpriz! Abdurrahim Albayrak dönüyor!
Toplam 7
Yorum
hocam diyenler hocam diyenler iş başında
Bursaspor'un kamp programı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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