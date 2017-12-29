 Bursaspor'un kamp programı belli oldu – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    'un kamp programı belli oldu

    Bursaspor'un kamp programı belli oldu

    4-12 Ocak 2018 tarihleri arasında devre arası hazırlıkları için Antalya’da kampa girecek olan , 3 hazırlık maçı oynayacak.

    Belek'teki bir otelde gerçekleşecek olan kamp 9 gün sürecek. Bu süreçte yeşil-beyazlılar 3 hazırlık maçı oynayacak. Oynanacak hazırlık maçlarının programı ise şöyle:

    6 Ocak 2018 Cumartesi: - Altınordu
    8 Ocak 2018 Pazartesi: Bursaspor - KF Skenderbeu
    10 Ocak 2018 Çarşamba: Bursaspor - FK Kukesi
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    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:57
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