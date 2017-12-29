 Twumasi ve Sow bombası – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    ve Sow bombası

    Twumasi ve Sow bombası

    Uzun süredir forvet hattına takviye yapmayı planlayan , Kazak ekibi Astana’nın Ganalı yıldızıyla el sıkıştı. F.Bahçeli eski kral için de teklif yapıldı, yanıt bekleniyor

    Başkanı Ali Ay, transferde 2 forvet ve 1 sağ bek yedeği alacaklarını açıkladı. Başkan Ay, Kazakistan'ın Astana takımında oynayan Ganalı forvet Patrick Twumasi ve F.Bahçeli eski gol kralı Moussa Sow'u almak için temasların sürdüğünü söyledi. Ay, "Bu iki yıldızı kadromuza katmak istiyoruz. Eğer şartlar istediğimiz gibi oluşursa ve Sow'u transfer edeceğiz" dedi. 23 yaşındaki sağ açıkforvet Twumasi için Astana'nın istediği 2 milyon Euro'luk bonservisi indirmek için pazarlık yapan Bursaspor, bu sezon Avrupa kupalarında attığı 9 golle dikkat çeken Ganalı oyuncuyla da el sıkıştı.

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ahli takımıyla 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Sow için şartlarını zorlayan ve teklifini sunan yeşil-beyazlı yönetim, Senegalli santrforun menajerinden ve kulübünden cevap bekliyor.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:11
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