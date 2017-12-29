Twumasi ve Sow bombası
Uzun süredir forvet hattına takviye yapmayı planlayan Bursaspor, Kazak ekibi Astana’nın Ganalı yıldızıyla el sıkıştı. F.Bahçeli eski kral için de teklif yapıldı, yanıt bekleniyor
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ahli takımıyla 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Sow için şartlarını zorlayan ve teklifini sunan yeşil-beyazlı yönetim, Senegalli santrforun menajerinden ve kulübünden cevap bekliyor.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:11
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Obradovic'ten takıma eleştiri
Toplam 1
Yorum
poyraz Aziz efendi,Futbol takımını bitirdi,Bayan Basketi bitirdi,Erkek Voleybol zaten Allah versin elimizde bir Erkek basket vardı oda bitti Aziz
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Muharrem Usta'dan yeni yıl temennisi
Toplam 3
Yorum
erol şu adam TRABZONSPOR başkanı.vah TRABZONUM vah.
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Yedeklere şans verdi
Toplam 2
Yorum
resul sağlam rıza çalımbay yedek ağırlıklı kadroyla çıkmakla büyük hata yaptı.oynadığın takım süper lig takımı konya geçen senenin kupa şampiyonu.tur zor
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