İki yıldız yolda
Timsah, listesindeki City’nin Girona’ya kiraladığı Nijeryalı golcü Kayode ile Kazak ekibi Astana’nın Ganalı sağ açığı Twumasi için kolları sıvadı
Bursaspor, hücum hattını iki Afrikalı yıldızla takviye etmek için düğmeye bastı. Timsah, sezon başında ilgilendiği ancak A.Wien'den Manchester City'ye gittiği için transfer edemediği 24 yaşındaki forvet Olarenwaju Kayode'yi kiralamak için harekete geçti. İSPANYA'nın Girona takımında kiralık oynayan, ancak 12 maçta sadece 1 asist yaptığı takımda umduğunu bulamadığı için ayrılmak isteyen Nijeryalı golcü konusunda menajeri, yarım sezon için 450 bin euro'ya Bursaspor'a getirebileceğini iletti. Başkan Ali Ay'ın da, bu teklife olumlu baktığı bildirildi. Bu transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
LE GUEN'İN GÖZDESİ
Bu arada yine sezon başında gündeme gelen Ganalı sağ kanat oyuncusu Patrick Twumasi de Bursaspor cephesinde cazibesini kaybetmedi. Kazakistan Ligi şampiyonu Astana'da forma giyen 23 yaşındaki forvet için kulübünün 2 milyon Dolar bonservis bedeli istediği bildirildi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 gol atan gözde golcü Twumasi için Le Guen'in Başkan Ay'a olumlu rapor verdiği belirtildi.
Taraftara çağrı
Bursa Teknik Direktörü Paul Le Guen, G.Birliği maçı için çağrıda bulundu. Oyuncuların yorgunluğuna vurgu yapan Le Guen, "Taraftarımızın oluşturacağı atmosferle kendilerinde maçı kazanacak gücü bulacaklardır" dedi.
LE GUEN'İN GÖZDESİ
Bu arada yine sezon başında gündeme gelen Ganalı sağ kanat oyuncusu Patrick Twumasi de Bursaspor cephesinde cazibesini kaybetmedi. Kazakistan Ligi şampiyonu Astana'da forma giyen 23 yaşındaki forvet için kulübünün 2 milyon Dolar bonservis bedeli istediği bildirildi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 gol atan gözde golcü Twumasi için Le Guen'in Başkan Ay'a olumlu rapor verdiği belirtildi.
Taraftara çağrı
Bursa Teknik Direktörü Paul Le Guen, G.Birliği maçı için çağrıda bulundu. Oyuncuların yorgunluğuna vurgu yapan Le Guen, "Taraftarımızın oluşturacağı atmosferle kendilerinde maçı kazanacak gücü bulacaklardır" dedi.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Toplam 4
Yorum
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Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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