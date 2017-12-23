 İki yıldız yolda – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    İki yıldız yolda

    İki yıldız yolda

    Timsah, listesindeki City’nin Girona’ya kiraladığı Nijeryalı golcü Kayode ile Kazak ekibi Astana’nın Ganalı sağ açığı Twumasi için kolları sıvadı

    Bursaspor, hücum hattını iki Afrikalı yıldızla takviye etmek için düğmeye bastı. Timsah, sezon başında ilgilendiği ancak A.Wien'den Manchester City'ye gittiği için transfer edemediği 24 yaşındaki forvet Olarenwaju Kayode'yi kiralamak için harekete geçti. İSPANYA'nın Girona takımında kiralık oynayan, ancak 12 maçta sadece 1 asist yaptığı takımda umduğunu bulamadığı için ayrılmak isteyen Nijeryalı golcü konusunda menajeri, yarım sezon için 450 bin euro'ya Bursaspor'a getirebileceğini iletti. Başkan Ali Ay'ın da, bu teklife olumlu baktığı bildirildi. Bu transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

    LE GUEN'İN GÖZDESİ
    Bu arada yine sezon başında gündeme gelen Ganalı sağ kanat oyuncusu Patrick Twumasi de Bursaspor cephesinde cazibesini kaybetmedi. Kazakistan Ligi şampiyonu Astana'da forma giyen 23 yaşındaki forvet için kulübünün 2 milyon Dolar bonservis bedeli istediği bildirildi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 gol atan gözde golcü Twumasi için Le Guen'in Başkan Ay'a olumlu rapor verdiği belirtildi.

    Taraftara çağrı
    Bursa Teknik Direktörü Paul Le Guen, G.Birliği maçı için çağrıda bulundu. Oyuncuların yorgunluğuna vurgu yapan Le Guen, "Taraftarımızın oluşturacağı atmosferle kendilerinde maçı kazanacak gücü bulacaklardır" dedi.
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:24
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