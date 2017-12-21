Böylesini daha önce görmemiştim

Bursaspor'un 29 yaşındaki sol kanatı Jires Kembo, yeşilbeyazlı taraftarlara olan hayranlığını anlattı. Kongo asıllı Fransız futbolcu, "Bizim stadyumumuzda gördüğüm ortamı, başka hiçbir yerde görmemiştim" dedi. Süper Lig'de en beğendiği oyuncunun Fenerbahçeli golcü Roberto Soldado olduğunu söyleyen Kembo, futbol yaşantısı dışında gitar, piyano ve resim çizmekle ilgilendiğini belirtti.