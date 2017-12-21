 Böylesini daha önce görmemiştim – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Böylesini daha önce görmemiştim

    Böylesini daha önce görmemiştim
    Bursaspor'un 29 yaşındaki sol kanatı Jires Kembo, yeşilbeyazlı taraftarlara olan hayranlığını anlattı. Kongo asıllı Fransız futbolcu, "Bizim stadyumumuzda gördüğüm ortamı, başka hiçbir yerde görmemiştim" dedi. Süper Lig'de en beğendiği oyuncunun Fenerbahçeli golcü Roberto Soldado olduğunu söyleyen Kembo, futbol yaşantısı dışında gitar, piyano ve resim çizmekle ilgilendiğini belirtti.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:42
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Böylesini daha önce görmemiştim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN