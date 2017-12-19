 Le Guen’in sözleşmesindeki ilginç madde – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    ’in sözleşmesindeki ilginç madde

    <a href="/index/le-guen?id=c9417fdd-4e12-4d01-ace4-4a2f9cbaea03" class="" rel="tag">Le Guen</a>’in sözleşmesindeki ilginç madde

    Galatasaray’da Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından Bursaspor Teknik Direktörü ’in gündeme geldiği iddia edildi.

    Yeşil-beyazlı kulüpten alınan bilgiye göre, Fransız çalıştırıcının sözleşmesinde Bursaspor'daki mukavelesinin bitiş tarihine kadar Türkiye'de başka bir takım çalıştıramayacağı yönünde madde bulunduğu bildirildi.

    Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından Bursaspor'un sezon başında 2 yıllığına takımın başına getirdiği Fransız çalıştırıcı Paul gündeme geldi. Deneyimli çalıştırıcı ile görüşme gerçekleştirileceği iddia edilirken, yeşil-beyazlı kulübün deneyimli çalıştırıcı ile yaptığı sözleşmedeki madde dikkat çekti. Bursaspor Kulübü, Fransız teknik adam ile yaptığı sözleşmede 'in mukavelesinin bitiş tarihine kadar Türkiye'de başka bir takım çalıştıramayacağı yönünde madde koydurduğu bildirildi.

    Ayrıca 'in takımdan ayrılmak istemesi durumunda yıl içerisinde aldığı paraları da Bursaspor'a geri vereceği belirtildi.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:02
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