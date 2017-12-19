Bursaspor'un ilk 7'ye karşı galibiyeti yok

Süper Lig'in 16 haftalık bölümünü 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle geride bırakan Bursaspor, 24 puanla 8. sırada yer aldı. Puan cetvelinde ilk 7 sırada bulunan takımlardan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Kayserispor ve Trabzonspor'a yenilen Bursa temsilcisi, Göztepe ile berabere kaldı.

Yeşil-beyazlılar, ligin ilk haftasında lider Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0, 3. haftada deplasmanda Beşiktaş'a 2-1, 6. haftada iç sahada Galatasaray'a 2-1, 7. haftada deplasmanda Kayserispor'a 3-1, 15. haftada iç sahada Fenerbahçe'ye 1-0 ve 16. haftada deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Bursaspor, 12. haftada Göztepe karşısında sahasında 0-0 beraberlik yaşadı.

GALİBİYETLER ALT SIRALARDAKİ TAKIMLARDAN

Bursaspor, puan cetvelinde kendisinden alt sırada yer alan takımlar karşısında 7 galibiyet elde etti ve 2 beraberlik aldı.

Yeşil-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor'u yenerken Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı.





7 HAFTALIK YENİLMEZLİKTEN, GALİBİYET HASRETİNE

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 3-1 mağlup olduktan sonra 7 hafta yenilgi yüzü görmeyen Bursaspor, son iki haftada ise galip gelemedi. Ligde 15. haftadaki Fenerbahçe yenilgisiyle serisi son bulan Bursaspor, 16. haftada da Trabzonspor deplasmanında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Ligde ilk yarıyı iç sahada Gençlerbirliği maçıyla tamamlayacak Bursaspor'un, 16 haftada aldığı sonuçlar şöyle:

1- Medipol Başakşehir-Bursaspor: 1-0

2- Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-2

3- Beşiktaş-Bursaspor: 2-1

4- Bursaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-0

5- Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor: 2-4

6- Bursaspor-Galatasaray: 1-2

7- Kayserispor-Bursaspor: 3-1

8- Bursaspor-Osmanlıspor: 3-1

9- Demir Grup Sivasspor-Bursaspor: 0-0

10- Bursaspor-Antalyaspor: 4-0

11- Kasımpaşa-Bursaspor: 2-2

12- Bursaspor-Göztepe: 0-0

13- Bursaspor-Kardemir Karabükspor: 2-1

14- Atiker Konyaspor-Bursaspor: 0-3

15- Bursaspor-Fenerbahçe: 0-1

16- Trabzonspor-Bursaspor: 1-0