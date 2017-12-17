 Son anda Merter – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    17 Aralık 2017, Pazar
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    Son anda Merter

    Son anda Merter
    Bursaspor cephesinde karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala Emmanuel Badu şoku yaşandı. Adı ilk 11'de yazılı olan tecrübeli oyuncu, ısınma hareketleri sırasında sakatlandı. Badu'nun yerine tecrübeli Merter Yüce forma giydi. Merter 74 dakika şans buldu. Yerini Kofi Atta'ya bıraktı.
    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:43
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