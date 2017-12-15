Bursaspor’da Trabzon’a karşı 4 eksik
Bursaspor’da yarın Trabzonspor’a karşı oynanacak karşılaşmada 4 önemli eksik oyuncu bulunuyor.
Bursaspor'da eksik çok
Bursaspor'da Trabzonspor'a karşı önemli eksik oyuncular bulunuyor. Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Jorquera, Mikel Agu ve Jires Kembo'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Aziz Behich yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Önceki günkü antrenmanda sakatlık geçiren Badu'nun durumunun ise maç saati netlik kazanacağı bildirilirken, bir süredir sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş'un durumunun da bugün yapılacak antrenmanın ardından belli olacağı öğrenildi.
Timsah'ta hedef mutlak galibiyet
Ligdeki 7 maçlık yenilmezlik serisini geçen hafta Fenerbahçe ile evinde oynadığı karşılaşmadan puansız ayrılarak bozan yeşil-beyazlılar, Trabzonspor'a karşı alacağı galibiyetle yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Batalla'dan kariyerinde en çok gol Trabzonspor'a karşı
Öte yandan Bursaspor'un Arjantinli yıldızı Pablo Martin Batalla'nın kariyerinde en çok Başakşehir ve Trabzonspor'a karşı gol sevinci yaşaması dikkat çekti. Yeşil-beyazlı forma ile Karadeniz ekibine karşı 11 resmi maçta görev alan yıldız isim, bu maçlarda rakip fileleri 5 kez havalandırmayı başardı. Bursaspor, Batalla'nın bordo-mavili ekibe karşı gol sevinci yaşadığı toplam 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:47
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Sola yeni liste
Toplam 7
Yorum
ehtiyar delikanlı galatasaraya jubile yapmaya geliyor galiba .bırakın ihtiyarlara para harcamayı genç yetenek bulun....
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 5
Yorum
KARANLIKELLER Türkiyede kumpas diyenler ses kayıtları TS-EŞKİŞEHİR macında canta dolu parayla Fb yöneticisi saklayamaz türkiyede malesef adalet kalmadı
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Beşiktaşlı olun!
Toplam 5
Yorum
baskan kafa olarak türkiye nin cok üstünde türkiye o seviylere hayatta gelemez baskan.Bizde yukari cikani örnek al sen de gelistir kendini yerine ayagin ayapis asagi cek vardir
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