 Bursaspor’da Trabzonspor mesaisi başladı – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Bursaspor’da Trabzonspor mesaisi başladı

    Bursaspor’da Trabzonspor mesaisi başladı

    Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı.

    Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmanla başladı. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam etti. Bursasporlu futbolcular, daha sonra yarı sahada çift kale maç yaptı.

    Dün oynanan Adanaspor maçında forma giyen oyuncular antrenmanı düz koşular ve kondisyon salonunda yaptıkları çalışma ile tamamladı.
    Yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:56
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