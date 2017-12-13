Bursaspor’da Trabzonspor mesaisi başladı
Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı.
Dün oynanan Adanaspor maçında forma giyen oyuncular antrenmanı düz koşular ve kondisyon salonunda yaptıkları çalışma ile tamamladı.
Yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:56
-
Cengiz Ünder, Bundesliga yolcusu
Toplam 1
Yorum
seda orda kal yakinda inter alcak seni roma beni bilmez dedim önceden juveye git demistim,simdi interle isbirligi yapiom öretiom onlara seni iste
-
Sol bek Brezilya'dan!
Toplam 3
Yorum
taraftarr bu adam sağ ayak oynuyo :) bu terslikte bi iş olmasın ;)
-
Flaş gelişme! Arda Turan Türkiye'ye geldi
Toplam 9
Yorum
Aslan NE ARDA TURANI NEDE FATIH TERIMI GALATASARAYDA GÖRMEK ISTEMIYORUZ ! KIME NEREYE GIDERLERSE GITSINLER GALATASARAYLA ANILMASINLAR BIKTIRDILAR.
Bursaspor’da Trabzonspor mesaisi başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.