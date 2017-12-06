 Batalla şoku! – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Batalla şoku!

    Batalla şoku!
    BURSA'da F.Bahçe maçı öncesi Batalla şoku yaşanıyor. Sağ kasığında zorlanma tespit edilen Arjantinli maestronun iki gün dinlendirileceği ve durumunun yarın yapılacak kontrol sonrası netleşeçeği bildirildi. Konya'da 90 dakika oynayan kaptanın maça yetiştirilmesi için yoğun mesai harcandığı öğrenildi.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:58
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