BURSA'da F.Bahçe maçı öncesi Batalla şoku yaşanıyor. Sağ kasığında zorlanma tespit edilen Arjantinli maestronun iki gün dinlendirileceği ve durumunun yarın yapılacak kontrol sonrası netleşeçeği bildirildi. Konya'da 90 dakika oynayan kaptanın maça yetiştirilmesi için yoğun mesai harcandığı öğrenildi.