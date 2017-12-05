 Sol bekin kralı Aziz – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Sol bekin kralı Aziz

    Sol bekin kralı Aziz
    Bursaspor'un Türk asıllı Avustralyalı sol beki Aziz Beihch, attığı 5 golle mevkisindeki milyon euroluk isimleri geçti. Üst üste 4 maçta da gol atan 27 yaşındaki oyuncu, Premier Lig, Bundesliga, İtalya Serie A, La Liga ve Ligue 1'de aynı pozisyonda yer aldığı isimleri geride bıraktı.
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:40
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