Sol bekin kralı Aziz

Bursaspor'un Türk asıllı Avustralyalı sol beki Aziz Beihch, attığı 5 golle mevkisindeki milyon euroluk isimleri geçti. Üst üste 4 maçta da gol atan 27 yaşındaki oyuncu, Premier Lig, Bundesliga, İtalya Serie A, La Liga ve Ligue 1'de aynı pozisyonda yer aldığı isimleri geride bıraktı.