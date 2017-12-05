 F.Bahçe maçına ilgi büyük – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    F.Bahçe maçına ilgi büyük

    F.Bahçe maçına ilgi büyük

    Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, taraftarlar maçın biletlerine yoğun ilgi gösteriyor.

    Süper Lig'de 7 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen yeşil-beyazlılar, ligin 15. hafta mücadelesinde sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bursaspor Kulübü tarafından bugün saat 10.00 itibariyle satışa çıkacağı duyurulan biletlere taraftarların yoğun ilgi gösterdiği bildirildi. Tofaş Tribünü biletlerinin tükendiği belirtilirken, diğer tribünlerin biletlerinin ise kısa süre içerisinde tükenmesi bekleniyor.
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:11
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