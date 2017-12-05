F.Bahçe maçına ilgi büyük
Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, taraftarlar maçın biletlerine yoğun ilgi gösteriyor.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 17:11
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Beşiktaş 6 yıldızını götürmedi!
Toplam 13
Yorum
duro orkan da kadroda merak etme solda ya caner ya orkan oynar sagda lens ilerde cenk arkasi negredo olabilir bu sefer talisca kesik yiyebilir
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Beşiktaş 6 yıldızını götürmedi!
Toplam 13
Yorum
Duman aynen.Herseye tamam ama defans kurgusunu bozmak sakat oldu.Adamlar yüklenecekler sagli sollu.Artik yine hücumla bogacagiz ilk golü atmaliyiz
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte son durum...
Toplam 3
Yorum
kartal Bir Bjk. ve futbol sever olarak bu yapılan oranlara gülüyorum.Süper liğin güçlü ve en iyi takımı Bjk.dir. kesin 3. kez şampiyon olacaktır.
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