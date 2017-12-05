Bursaspor’da Batalla şoku
Bursaspor’da kasığında zorlanma meydana gelen kaptan Batalla’nın 2 gün takımdan ayrı kalacağı ve Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışacağı öğrenildi.
Öte yandan Kubilay Kanatsızkuş'un da kasığında zorlanma meydana geldiğini ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı, kaleci Harun Tekin'in ise bugün itibariyle kaleci antrenörü ile çalışmalara başlayacağı belirtildi.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 16:41
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Muslera görüşme odasına
Toplam 5
Yorum
gsssssssss sorun 30 yasındakı bı kalecye 3 senelık 3.75 mıl eurodan sozlesme yapmak zatn baska tranfer ıhtımalım yok parada tamam benden bu kadar demış
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'Kadıköy'nün Cafu'su Şener!
Toplam 4
Yorum
ADALET Böyle candan oynayan oyunculara sahip çıkılmalı.Aykut Kocaman gelecek hafta ilk 11 de oynatmaz ise hiç şaşırmam.
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Almanya’da büyük rotasyon
Toplam 19
Yorum
ahmet1903 Abi hepsi tamam da Tolga nedir ya? Bu kadar düşmeyelim. Türkiye Kupası değil Şampiyonlar Ligi yahu
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