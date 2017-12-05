 Bursaspor’da Batalla şoku – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Bursaspor’da şoku

    Bursaspor’da <a href="/index/batalla?id=c63565df-f9e1-405b-8a01-5175c1164860" class="" rel="tag">Batalla</a> şoku

    Bursaspor’da kasığında zorlanma meydana gelen kaptan ’nın 2 gün takımdan ayrı kalacağı ve Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışacağı öğrenildi.

    Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor. Yeşil-beyazlılarda kaptan Pablo 'nın kasığında zorlanma meydana geldiği ve 2 gün tedavi göreceği için takımla birlikte çalışamayacağı öğrenildi. Yıldız ismin Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi.

    Öte yandan Kubilay Kanatsızkuş'un da kasığında zorlanma meydana geldiğini ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı, kaleci Harun Tekin'in ise bugün itibariyle kaleci antrenörü ile çalışmalara başlayacağı belirtildi.
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor’da şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN