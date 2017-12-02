 Aziz’i parlattı – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Aziz’i parlattı

    Aziz’i parlattı
    BURSASPOR, 8. haftada 3-5-2 sistemine dönerek yenilgi yüzü görmezken, Teknik Direktör Paul Le Guen&acute;in bu değişikliğinde ise en çok Aziz Behich parladı. 27 yaşındaki sol bek 4 gol atarken, üst üste 3 maçta da ağları havalandırdı.
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:48
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aziz’i parlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN