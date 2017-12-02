Aziz’i parlattı

BURSASPOR, 8. haftada 3-5-2 sistemine dönerek yenilgi yüzü görmezken, Teknik Direktör Paul Le Guen´in bu değişikliğinde ise en çok Aziz Behich parladı. 27 yaşındaki sol bek 4 gol atarken, üst üste 3 maçta da ağları havalandırdı.