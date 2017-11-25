4 golcü sıfır çekti

BURSASPOR, ligde 22 gol sevinci yaşamasına karşın, golcülerden yalnızca Stancu 3'ünü kaydetti. Kubilay Kanatsızkuş, Sinan Bakış, Deniz Yılmaz ve Sercan Yıldırım ise suskun kaldı. Özellikle Deniz, Sinan ve Sercan ile devre arasında yolların ayrılması beklenirken, Timsah yapacağı santrfor transferine göre hareket edecek.