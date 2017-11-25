 4 golcü sıfır çekti – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    4 golcü sıfır çekti

    4 golcü sıfır çekti
    BURSASPOR, ligde 22 gol sevinci yaşamasına karşın, golcülerden yalnızca Stancu 3'ünü kaydetti. Kubilay Kanatsızkuş, Sinan Bakış, Deniz Yılmaz ve Sercan Yıldırım ise suskun kaldı. Özellikle Deniz, Sinan ve Sercan ile devre arasında yolların ayrılması beklenirken, Timsah yapacağı santrfor transferine göre hareket edecek.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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