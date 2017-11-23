"Henüz en iyi Bursaspor’u görmedik"
Bursaspor'un Avustralya kökenli Türk oyuncusu Aziz Behich, sezon başından bu yana iyi futbol oynadıklarını ve daha da iyi olacaklarını belirterek, henüz en iyi Bursaspor'u görmediklerini söyledi.
"Bu sistemi biliyordum"
Takım olarak sezon başından bu yana iyi futbol oynadıklarını ifade eden Behich, "Çok transfer yaptık. Sezonun yarısına geliyoruz. Kaybettiğimiz maçlar puan alabilirdik. Her hafta baktığında takımın gelişmesini görebiliyorsun. İnşallah buna devam edebiliriz. Antrenmanlarda şut çalışıyoruz. Sistem değişikliği yaptık. Ben yine sol bek gibi oynuyorum ama bu sistem biraz daha ileri çıkmanı veriyor sana. Gol için de şanslar geliyor. Hocalar her gün bize bu sistemi anlatıyor. Farklı takımların bu sistemi nasıl oynadığına bakıyoruz. Çok çalışıyoruz bu sistemi düzenli hale getirmek için. Benim avantajım milli takımda da bu sistemi oynamamız. Bu sistemi biliyordum. Takım da her hafta alışıyor. Defansif olarak kendimi daha çok geliştirdim ama hücuma da çıkıyorum. Bu sistemde kanat oyuncuları bek de oluyor, forvet de oluyor. İki taraflı da çalışmak lazım" diye konuştu.
Gol attıktan sonraki sevincinin anlamının sorulması üzerine 26 yaşındaki oyuncu, en iyi arkadaşı ile aralarındaki özel bir şaka olduğunu ifade etti.
"Sahada taktik olarak en iyisini öğretiyor"
Teknik Direktör Paul Le Guen'in oyuncular ile arkadaşlık kurduğunu dile getiren Aziz Behich, "Bizi aile gibi yaptı hocamız. Personel, hocalar ve oyuncular aile gibi olduk. Sahada da taktik olarak en iyisini öğretiyor bize. Bizim için çok büyük katkı oldu Bursa'ya gelmesi" dedi.
"Henüz en iyi Bursaspor'u görmedik"
Bursaspor'un hedeflerinin her zaman büyük olması gerektiğine dikkat çeken Aziz, "Şampiyonluk yaşamış, Şampiyonlar Ligi'nde oynamış bir kulüp. Hedefler her zaman büyük olması lazım. Daha iyi olacağız. Henüz en iyi Bursaspor'u görmedik. Hedef için hafta hafta bakıyoruz. Karabükspor maçı var. Önemli bir maç oynayacağız taraftarlarımız önünde. 3 puan almak ve basamakları çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
"Ertuğrul Ersoy çok büyük yetenek"
Kaleci Harun Tekin'in kendisini çok geliştirdiğini ifade eden Aziz Behich, "Son yıllarda milli takıma da seçildi. İdmanlarda onun ne kadar çalıştığını, maçlarda ne kadar istekli olduğunu görüyorum. Onun için çok seviniyorum. İnşallah devamı gelir. Ertuğrul Ersoy da çok büyük yetenek. Bu sene çok iyi çıkış yaptı. Tecrübe ile daha iyi olacak. O da bu sene çok iyi çalışıyor. Bizim için çok önemli bir parça olacak. Oynadığı maçlarda çok büyük katkısı oldu. İnşallah onu büyük yerlerde görürüz" dedi.
"İnşallah bu sene çok güzel bir şekilde bitiririz"
Bursaspor'da forma giydiği 5 yılda çok güzel anılarının olduğunu ifade eden Aziz, sözlerini şöyle tamamladı:
"Türkiye Kupası'nda finale kadar gitmek çok güzel bir şeydi. O sene de kadromuz çok iyiydi ama maalesef kazanamadık. Aklıma gelen çok maç var ama her kazandığımız maç benim için özel oldu. Diğer takımlarda oynayan oyuncular Bursa'ya geldiklerinde etkilendiklerini söylüyorlar. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Taraftarlarımız bizim arkamızda. İnşallah bu sene çok güzel bir şekilde bitiririz."
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:58
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Feghouli yolcu
Toplam 23
Yorum
gsli trdeki en kaliteli oyuncu gitmesi kotu olur ama gonlu yoksa gule gule
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Taraftarı çok üzdük
Toplam 4
Yorum
östersunds BEŞakşehir gesenin nasıl içinden geçti ama, alanya da saplayınca geseye çok güzel olacak.
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Akbaba'ya sıkı önlem
Toplam 2
Yorum
östersunds porto Beşiktaş'a önlem alır , bu himmetsporda alanyanın oyuncusuna önlem alır.
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