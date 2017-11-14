 Timsah'ta Bilal Kısa şoku – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Timsah'ta Bilal Kısa şoku

    Timsah'ta Bilal Kısa şoku
    BURSASPOR, evinde Göztepe'yle oynayacağı müthiş karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, bir sakatlık haberiyle daha sarsıldı. U21 takımıyla yapılan hazırlak maçında sakatlanan Bilal Kısa'nın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Yeşil-beyazlılarda Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan ve 1 ay oynayamayacağı bildirilen Agu'nun ardından Bilal'in de olmayışı teknik heyetin keyfini kaçırdı.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:01
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