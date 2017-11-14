Bursaspor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor
Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 12:51
-
Elmas'a koruma
Toplam 4
Yorum
işte feneri tek başına sırtlayacak aziz ve aykutumu kurtaracak yeğane eşşiz elmasımız hadi tüm umutlar sende artık.
-
Ekici'ye 'vur' emri!
Toplam 5
Yorum
aykut sakat olan neredeyse 1 yıldır top oynamayan m ekiciye kaldıysa işi çok zor iki hafta sonra TEKRAR istifa eder.
-
Ülkesine konuştu! Maicon'dan çarpıcı sözler
Toplam 2
Yorum
Adam GİBİ ADAM
Bursaspor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.