 Bursaspor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Bursaspor'da hazırlıkları sürüyor

    Bursaspor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor

    Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında karşılaşacağı maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde yapılan antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra sakatlığı süren isimler katılmadı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, istasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı çift kale maç çalışması yapıldı. Yeşil-beyazlılar, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:51
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