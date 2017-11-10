 Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    'da hazırlıklar sürüyor

    Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor

    , Süper Lig'in 12. haftasında sahasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

    Yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig'de 18 Kasım Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına öğle saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti. Bursasporlu futbolcular, günün tek antrenmanı öncesinde minik ziyaretçileriyle Türk bayraklarıyla poz verdi. Daha sonra öğrencileriyle bir konuşma yapan Le Guen, yarın U21 takımı ile oynanacak olan antrenman müsabakasında herkesin forma giyeceğini belirtti. Antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Paschal Okoli ve Yusuf Erdoğan katılmazken, Paschal'ın sol bacağında oluşan kemik ödemi sebebiyle 3 hafta takımdan uzak kalacağı bildirildi. Fizyoterapist eşliğinde salonda çalışan Yusuf Erdoğan'ın ligin 13. haftasındaki Kardemir Karabükspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.
    , yarın saat 14.00'de Özlüce Tesisleri'nde U21 takımı ile yapacağı antrenman müsabakasıyla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:37
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