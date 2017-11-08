 Bursaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Bursaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

    Bursaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

    Bursaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık bir saat süren idman, koşuyla tamamlandı. Milli takım kamplarına giden oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Sercan Yıldırım ve Yusuf Erdoğan, antrenmana katılmadı.

    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:37
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