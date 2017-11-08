Bursaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları
Bursaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık bir saat süren idman, koşuyla tamamlandı. Milli takım kamplarına giden oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Sercan Yıldırım ve Yusuf Erdoğan, antrenmana katılmadı.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:37
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İngilizler'in Cenk pişmanlığı
Toplam 38
Yorum
tesekkürler fotomac gündemde tek konusulan Besiktas, besiktasli futbolcularin gelecegi, avrupada hergün basinda Besiktas haberler.Tek büyük diyorduk geldi o gün
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Trabzonspor, Akyazı'da aradığını bulamadı
Toplam 1
Yorum
ben stata yazık giresun oynasın taha iyi oynar ve statı dolturur
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Pepe'nin adı yeter
Toplam 7
Yorum
sükürler olsun gündemde tek konusulan Besiktas, besiktasli futbolcularin gelecegi, avrupada hergün basinda Besiktas haberler.Tek büyük diyorduk geldi o gün
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