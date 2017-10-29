Bursaspor'dan farklı galibiyet

Süper Lig'in 10. haftasında Bursaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynan karşılaşmayı Bursaspor, Migel Agu, Aziz Behich, Ekoko ve Batalla ile bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti.

Ev sahibi Bursaspor puanını 16'ya çıkarırken , konuk takım Antalyaspor ise 9 puanda kaldı.

CUMHURİYET BAYRAMI'NIN COŞKUSU YAŞANDI

Süper Lig'de Bursaspor, sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Her iki takımın taraftarları da tribünlerde yerlerini alırken, maça ilginin yoğun oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda da yaşandı. Yeşil-beyazlı ekibin taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla görsel bir şölen oluştururken takımları lehine de tezahüratta bulundu. Antalyaspor taraftarı da yaptığı tezahüratlarla Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusuna ortak oldu.

BURSA'DA DOSTANE GÖRÜNTÜLER

Öte yandan Antalyaspor taraftarının her iki takımı da tribüne davetine oyuncular olumlu tepki gösterirken, ısınma esnasında iki ekip de tribünleri birlitke selamladı. Bursaspor taraftarı da bu duruma alkışlarla karşılık verdikten sonra, Antalyaspor'u tribünlerine çağırdı. Kırmızı-beyazlı ekip de Bursaspor taraftarını selamlarken dostane görüntüler ortaya çıktı.

BADU İLK 11'DE

Bursaspor'da hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlayan Emmanuel Badu, ilk 11'de kendisine şans buldu. Badu, yeşil beyazlı ekibin daha önce ligde oynadığı Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında sakatlığı nedeniyle görev alamamıştı. Ayrıca son dönemlerde olduğu gibi 3-5-2 sistemiyle sahada yer alan Bursaspor'da Jires ve Stancu ikili forveti oluşturdu.