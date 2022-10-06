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Millî Boksör Hatice Akbaş Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda şampiyon oldu

Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda Hatice Akbaş, 54 kiloda rakiplerini mağlup ederek altın madalya kazandı.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 14:20
Millî Boksör Hatice Akbaş Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda şampiyon oldu

Malatyalı Milli Boksör Hatice Akbaş, Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupasında 54 kiloda şampiyon olarak altın madalya kazandı.
İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi, Millî Boksör Hatice Akbaş, Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupasında 54 kiloda şampiyon olarak bir kez daha sevinç yaşadı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 50 ülkeden, 430 üniversiteden 760 sporcunun yarıştığı FISU Üniversiteler Dövüş Sporları Dünya Kupası sona erdi. Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası finalinde ringe çıkan İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi bölümü öğrencisi Hatice Akbaş, 54 kiloda yarıştığı rakiplerini mağlup ederek şampiyon oldu.


Millî Boksör Hatice Akbaş, şampiyona süreciyle ile ilgili olarak, "Üniversiteler Arası Dünya Boks Şampiyonası'nda ülkemi ve üniversitemi en iyi şekilde temsil ettiğim için çok mutluyum. Tüm bu süreçte yanımda olan başta değerli Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a, Dekanımız Prof. Dr. Cemal Gündoğdu'ya, Genel Sekreter Yardımcımız Ömer Çelik'e, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanımız Hakan Tunç'a, Spor Şube Müdürü Oğuz Avcı'ya, Antrenörüm Kerem Akbaş'a ve kondisyonerim Öğr. Gör. Hakan Öncü'ye teşekkür ederim" dedi.

Akbaş, daha önce de Türkiye, Avrupa, Dünya ve Akdeniz Oyunları'nda Dünya Şampiyonu olmuştu.

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